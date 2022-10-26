Предприятия Краснодарского края получат 37 млн рублей на выпуск товаров первой необходимости

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Средства выделит региональный Фонд развития промышленности по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

На заседании Экспертного совета были одобрены заявки по программе «Первая необходимость». Предприятиям Славянского и Кавказского районов направят в общей сложности 37 млн рублей. Займы одобрили на три года под 1% годовых.

По словам и. о. руководителя департамента промышленной политики края Владимира Мостового, заявки от производителей товаров первой необходимости рассматривают в кратчайшие сроки.

«Производители направят средства на расширение выпуска нательного и термобелья, балаклав, спальных мешков, а также кускового мыла для обеспечения участников специальной военной операции и жителей освобожденных территорий», — сказал Мостовой.

На заседании одобрили займы предприятиям пищевой промышленности и машиностроителям.

По программе «Пищевик» кондитерский дом «Фабрикантъ» получит 7,5 млн рублей. Эти средства направят на модернизацию и расширение производства хлебобулочных изделий. Предприятию ИП Завгородней из Усть-Лабинска выделят свыше 29 млн рублей на создание первой очереди консервного завода. Заем предоставят на три года под 1% годовых. Средства направят на приобретение промышленного оборудования отечественного производства.

Краснодарский завод «Нефтемаш» в рамках программы «Машиностроение» получит свыше 68 млн рублей. На эти средства планируется модернизация оборудования. Заем одобрили на семь лет под 1% годовых в первые два года пользования и 3% — в оставшийся срок.

По словам директора краевого Фонда развития промышленности Дмитрия Цаплева, экспертный совет одобрил пять заявок на льготное заемное финансирование на сумму свыше 142 млн рублей.

По вопросам предоставления поддержки можно обратиться по телефонам краевого Фонда развития промышленности: 8(861) 205-44-09, 8-800-500-27-28. Горячая линия работает по будням с 9:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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