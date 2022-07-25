Предприятия Краснодарского края могут принять участие в чемпионате по производительности

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Третий Всероссийский чемпионат по производительности проведут в рамках нацпроекта «Производительность труда» и программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности».

Соревнования пройдут в трех номинациях: «Предприятия», «Региональные органы власти/Региональные центры компетенций» и «Вузы».

Краснодарский край представят команды компаний — участников нацпроекта «Производительность труда» и сборная сотрудников министерства экономики и Регионального центра компетенций.

Заявки на участие во Всероссийском чемпионате принимаются до 1 сентября на сайте центрпроизводительности.рф.

На сентябрь запланированы осенние отборочные турниры — они пройдут с 19 по 23 число. Командам предложат посоревноваться на базе бизнес-симулятора. В режиме реального времени они будут стараться максимально эффективно управлять предприятием, чтобы вывести его в лидеры. Участники, показавшие лучшие результаты, встретятся 27 и 28 октября на очном финале в Москве. Там они представят свои стратегии и наработки на суд экспертного жюри.

В Краснодарском крае национальный проект «Производительность труда» реализуют с 2018 года. К настоящему времени его участниками стали 200 кубанских предприятий.

В 2021 году кубанская компания «Винтаж» стала лучшей на чемпионате по производительности в категории «Предприятия». Кроме того, Краснодарский край в прошлом году стал первым среди среди субъектов страны по числу заявок на участие в бесплатной образовательной программе «Лидеры производительности». Более 400 руководителей компаний Кубани прошли по ней обучение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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