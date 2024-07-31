Предприятие из Сочи увеличило производительность труда благодаря нацпроекту

Компания «Спектр-Электро» присоединилась к национальному проекту «Производительность труда».

Предприятие специализируется на бурении и забивки свай в гражданском и промышленном строительстве. Компания успешно реализовала уже более 400 проектов.

Сотрудники «Спектр-Электро» при помощи специалистов Регионального центра компетенций оптимизировали процесс выполнения буровых работ. Время протекания сократили на 13%. Выработку увеличили на 28%, запасы в потоке снизили на 35%.

«Благодаря инструментам нацпроекта предприятия повышают квалификацию сотрудников и решают вопрос дефицита кадров. Также учатся выполнять работу качественнее и быстрее, экономить деньги и оптимизировать внутренние процессы», — рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

По его словам, улучшения в работе кубанских компаний положительно сказываются на экономике региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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