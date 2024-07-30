Завод по производству серобетона планируют построить на Кубани

Объем инвестиций ― более чем 12 млрд рублей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил реализацию масштабного проекта с генеральным директором компании «Смарт Констракшн Ворлд» Ольгой Бехтеревой.

По словам губернатора, каждое производство в регионе находится под контролем экологов. Объем инвестиций в завод по производству серобетона в Крымском районе превышает 12 млрд рублей. Глава края подчеркнул, что такие заводы важны для экономики Кубани.

«Край традиционно один из лидеров в стране по объемам строительства. Ваша продукция может быть востребована при проведении работ по берегоукреплению, строительстве причалов и яхтенных марин, дорог, тоннелей и мостов», ― добавил он.

По программе импортозамещения в Крымском районе хотят наладить производство дорожных плит и шпал из серобетона мощностью 1,24 млн т в год, а также гранулированного серобетона объемом 1,1 млн т в год, рассказала Ольга Бехтерева. По ее словам, это предприятие станет первым в СНГ.

Как рассказала Ольга Бехтерева, в рамках программы импортозамещения в Крымском районе планируют наладить производство дорожных плит и шпал из серобетона мощностью 1,24 млн тонн в год, а также гранулированного серобетона объемом 1,1 млн тонн в год.

«Серобетон ― высокопрочный, перерабатываемый материал, единственная альтернатива высококачественному бетону. И нам важно занять эту нишу. Предприятие будет построено с соблюдением всех экологических требований», ― подчеркнула гендиректор.

В планах приступить к реализации проекта в следующем году. Кроме того, во встрече поучаствовали замгубернатора края Александр Руппель, министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько, глава Крымского района Сергей Лесь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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