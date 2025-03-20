Предприятие из Краснодара нарастит производство оборудования по нацпроекту

Компания «ПК КСС» принимает участие в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев отметил, что желание получить преимущество при высокой конкуренции мотивирует предприятия присоединяться к федеральному проекту.

«Успеха добиваются те, кто активно внедряет современные инструменты в свою работу и повышают уровень управленческой компетентности», — добавил он.

В скором времени команда проекта разработает пилотный производственный участок, на котором освоят методики повышения эффективности работы и внедрят бережливые технологии. Также проведут аудит 5S, позволяющий оперативно обнаруживать и устранять неисправности в рабочих процессах, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

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