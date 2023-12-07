Предприятие из Армавира увеличило выработку на 11% благодаря нацпроекту

Новые технологии в компании «Югснаб», занимающейся реализацией продуктов из мяса, внедряли согласно нацпроекту «Производительность труда».

Специалисты Регионального центра компетенций в течение полугода обучали персонал предприятия новым стандартам работы. Упор сделали на оптимизацию процесса приемки и отгрузки товара.

«Благодаря плодотворной работе самого коллектива и сотрудников РЦК на предприятии достигли улучшений в производственном процессе. Важно отметить, что этот положительный опыт в течение двух с половиной лет команда сможет самостоятельно распространить на другие участки, создавая основу для устойчивого экономического роста и процветания компании», — отметил глава минэкономики Кубани Алексей Юртаев.

В итоге благодаря нацпроекту в компании увеличили выработку на 11%, время протекания процесса сократили на 16,9%, а запасы снизили на четверть, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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