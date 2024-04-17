Предприятие из Армавира на 18% увеличило выработку благодаря нацпроекту

Компания «Милк Маркет» из Армавира, которая является торговым представителем молочного завода «МолПромКубань», подвела итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».

Благодаря совместной работе с экспертами Регионального центра компетенций компания добилась роста производительности труда. На предприятии оптимизировали приемку, хранение и отгрузку готовой молочной продукции. В компании организовали зонирование склада и ранжирование ассортимента по частоте отгрузки. В результате сократили лишнюю транспортировку и время ожидания для клиентов. Благодаря внедрению технологий бережливости на 12,1% сократили время протекания процессов, на 11,9% снизили уровень запасов и на 18% увеличили выработку.

На предприятии разработали стандарт для работы грузчика на складе, что позволило уменьшить время на поиск товара, а замена упаковки паллета на более качественную позволила уменьшить количество повреждений при перевозке.

По словам министра экономики Кубани Алексея Юртаева, участники нацпроекта «Производительность труда» за полгода улучшают рабочие процессы и условия труда, сокращают потери, повышают качество и снижают себестоимость продукции.

«Все это влияет на финансовое состояние предприятий, позволяет им развиваться, делая более устойчивой экономическую ситуацию в регионе», — цитирует министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

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