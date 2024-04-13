На Кубани к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 308 предприятий

Об этом сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

В ходе совещания с бизнесом и регионами замминистра экономразвития РФ Мурат Керефов обсудил дальнейшее развитие нацпроекта «Производительность труда».

Он рассказал, что повышение производительности является одним из важнейших направлений работы на ближайшие пять лет.

«Важно не только расширить уже действующие программы, но и работать над снятием системных ограничений. Мы предлагаем большее внимание уделить изменению нормативного регулирования предпринимательской деятельности, снимать барьеры, которые мешают опережающему росту производительности труда в стране», — сказал Керефов.

Алексей Юртаев отметил, что лидерство Краснодарского края демонстрирует высокую вовлеченность команд предприятий и слаженную работу экспертов Регионального и Федерального центра компетенций. По его словам, к нацпроекту уже присоединились 308 предприятий и эта цифра на 23% опережает плановый показатель.

«Когда какие-то новации появляются, мы стараемся их быстро брать в работу. В расширении нацпроекта на отрасль туризма видим большой потенциал для развития экономики всего региона. Специалисты РЦК уже имеют опыт внедрения технологий бережливого производства в санаторно-курортную отрасль. Уверен, они смогут реализовать эти проекты с максимальным эффектом», — сказал Юртаев.

С 2021 года в регионе при сопровождении АНО «РЦК» в санаторно-курортной отрасли реализовали 10 проектов в пяти организациях. Это позволило охватить 8,8 тыс. номеров. В дальнейшем системная работа с предприятиями туризма позволит получить экономический эффект в размере 1,1 млрд рублей в год. Кроме того, это позволит сократить дефицит кадров на 16%, при текущем дефиците отрасли в 8,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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