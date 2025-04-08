Предпринимателю из Анапы грозит 6 лет за хранение 35 тонн нелегального пива

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного предпринимателя, обвиняемого в незаконном обороте алкогольной продукции.

По данным следствия, в июле 2024 года мужчина приобрел у поставщиков 35 т немаркированного пива. Продукцию он хранил в арендованном складском помещении и планировал реализовывать через магазины города-курорта.

Незаконную деятельность бизнесмена выявили и пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Анапе. Стоимость конфискованного алкоголя превысила 2,6 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает официальный Telegram-канал ОМВД России по Анапе.

Читайте также: на Кубани внедрили механизм выявления нелегальных продаж пива.

Подпишись, здесь всегда интересно.