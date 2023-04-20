Предпринимателям Краснодара запретят использовать яркие цвета при оформлении торговых точек

В краевом центре продолжаются публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства.

Сейчас для оформления нестационарных торговых объектов в городе существуют рекомендации, призывающие предпринимателей не использовать яркие цвета и металлопрофильные листы. Однако далеко не все их соблюдают. Поэтому правила оформления НТО хотят сделать обязательными для всех.

«Мы видим разноцветные ларьки, которые далеко не красят город. Поэтому мы хотим сделать эти требования обязательными и включаем их в Правила благоустройства», — рассказал главный архитектор Краснодара Артем Саламатин.

Публичные слушания по внесению изменений в городские Правила благоустройства продлятся до 24 апреля. Все поступившие предложения обсудят 24 апреля в 10:00 в актовом зале администрации Западного округа, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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