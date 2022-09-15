Предпринимателям Ейского и Щербиновского районов рассказали о мерах господдержки

Видео канала «Кубань 24»

В Ейском районе провели бесплатный семинар в большом зале торгово-промышленной палаты. На мероприятии собрали представителей санаторно-курортных и туристских организаций, им рассказали о возможностях развития в новых экономических условиях.

В 2022 году краевое министерство курортов проводит серию обучающих мероприятий. На встречи с бизнесменами приглашают экономистов, представителей банков, страховых компаний и фондов микрофинансирования. Участники обсуждают конкурентные преимущества и возможные векторы развития.

«Особое внимание уделяем мерам государственной поддержки. Дело в том, что со стороны администрации Краснодарского края, губернатора, со стороны федеральных властей разработан целый пул мер по поддержке как крупных предприятий, так и малого бизнеса. И как раз на наших совещаниях мы рассказываем, какими вариантами может воспользоваться гостиница, санаторий или туристская компания», — сказала начальник отдела экономики и прогнозирования министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Татьяна Салеева.

Бизнесменам помогают найти нужные контакты и воспользоваться выгодными предложениями. Речь о получении льготных кредитов и субсидий. На последние могут рассчитывать и инвесторы.

Сейчас в министерстве курортов рассматривают заявки по финпомощи от Ростуризма. Ведомство готово поддержать проекты по развитию туризма на Кубани — выделить деньги на строительство кемпингов, бассейнов, организацию новых горных маршрутов и другое. Рассчитывать можно на сумму до 5 млн рублей при условии софинансирования 50 на 50. Еще один важный момент — проект должен быть завершен в том же году, когда на него выделили средства.

Читайте также: в Краснодарском крае в 2022 году господдержку промышленности увеличили в три раза.