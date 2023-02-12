Предприниматели из Краснодара приобрели две машины скорой помощи для Новокаховской больницы
Об этом сообщил бывший мэр Краснодара, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Он отметил, что два новых современных автомобиля скорой помощи Новокаховская центральная городская больница получила от краснодарских предпринимателей.
«Здесь много людей проживает, и эти скорые помощи необходимы как воздух. Неравнодушные люди в Краснодарском крае, это руководители предприятий, увидели эту ситуацию и приобрели два автомобиля целенаправленно сюда, в Новую Каховкую Чтобы люди могли своевременно получить медицинскую помощь», — он.
Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев отметил, что в Новой Каховке много минно-взрывных травм, люди обращаются с острыми состояниями.
«Абсолютно любую экстренную помощь на базе этого автомобиля можно оказать», — цитирует министра пресс-служба ведомства.
Читайте также: более 19 тыс. паспортов получили жители новых территорий РФ на Кубани.
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- СМИ: Галицкий лично предлагал Слуцкому возглавить ФК «Краснодар», но тренер отказался
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
- Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М