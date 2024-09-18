Предпремьерный показ документального фильма «Позывной «Кубань» прошел в Лабинске

Ленту показали в лабинском кинотеатре «Восход».

Картина рассказывает об уроженце Лабинска Александре Мальцеве, который за свои подвиги на СВО получил высшую награду страны — Герой России. Фильм тронул зрителей до слез. Равнодушным не остался никто.

«У нас в крае 176 детских школ искусств. Еще у нас большое количество муниципальных кинотеатров, нужно чтобы молодежь видела это фильм и росла на примерах героев», — отметила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Лента создана по инициативе «Кубанькино» и при содействии министерства культуры края. «Позывной «Кубань» призван ориентировать молодежь на военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.

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