Более 40 фильмов и сериалов находятся в производстве в Краснодарском крае

День российского кино 27 августа отметили по всей стране. Это профессиональный праздник для всех, кто связан с кинематографом.

Фильм «Чебурашка» в прошлом году стал одним из самых кассовых российских кинокартин. Его снимали в солнечном Сочи. И не только его.

«Большое количество проектов снимается на территории Краснодарского края. Природа позволяет: море, горы, равнина. И все, что связано с производством, тоже есть», — говорит актриса Краснодарского молодежного театра, региональный кастинг-директор Елена Есипова.

Среди компаний есть и продакшн-организации, которые занимаются полным циклом создания фильмов. Есть и большой состав кубанских актеров. При этом комбинация уникальных ландшафтов и мягкого климата позволяют создавать кинокартины круглый год.

К примеру, стадион «Краснодар» стал площадкой для съемки спортивной драмы «Тренер». Поучаствовать в массовке могли все желающие. В самом парке снимали сериал «Два холма».

Кроме того, местным начинающим кинематографистом активно помогают. В этом году прошел первый молодежный фестиваль «Просто кино», где показали 15 короткометражек.

«Мы решили сделать доступный для всех кинофестиваль, прежде всего для молодых непрофессионалов, которые только начинают свой путь. Возможно, это им помогло найти в себе какие-то силы, чтобы двигаться дальше в этом направлении», — рассказывает основатель и руководитель проекта «Просто кино» Всеволод Ледяев.

Также развивать кинокультуру помогают власти региона. В крае доступен полный спектр мер поддержки для организации съемочного процесса.

«Финансовая мера поддержки — ребейт. Это возмещение до 30% от затрат, понесенных при съемках на территории края. Максимальная сумма на один фильм или сериал — до 12 млн рублей. Когда выбирают, в какой регион поехать, особое значение имеет эта система финансовой поддержки», — подчеркивает начальник отдела поддержки кинематографии департамента развития бизнеса Краснодарского края Яна Колесник.

Однако есть не только денежное содействие. Организационная и информационная работа не менее важна. В нее входят: выбор локации, подбор партнеров, помощь в поиске актеров, анонс проката фильма. Так, в крае поддержали идею Сергея Яковлева из Новороссийска о показе кубанских картин на телевидении.

«Местным кинотворцам нужно развитие, нужно показывать свои фильмы. И тогда зритель будет знать, что в Краснодарском крае есть творцы, которые снимают кино», — говорит ведущий специалист МБУ «Молодежный центр «Вектор» Сергей Яковлев.

Особенно активно индустрия начала развиваться после создания краевой кинокомиссии. Благодаря ей за 3 года поддержку оказали создателям более чем 30 картин. Им выделили свыше 100 млн рублей. Без поддержки кинематографисты не останутся и в следующем году.

Тем временем телеканал «Кубань 24» откликнулся на инициативу показа фильмов кубанских режиссеров в своем эфире. Принимаются заявки от местных авторов по электронной почте kino@ntktv.ru. Желающие могут присылать свои работы в течение месяца. Показы запланированы на октябрь.