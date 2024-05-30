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Предметы по выбору сдают на ОГЭ 40 тыс. девятиклассников на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/predmety-po-vyboru-sdayut-na-oge-40-tys-devyatiklassnikov-na-kubani
Предметы по выбору сдают на ОГЭ 40 тыс. девятиклассников на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Географию сдают 32,7 тыс. школьников, историю выбрали — 1,5 тыс., физику 3,4 тыс., химию — почти 2 тыс. человек.

Экзамены стартовали в 10:00 в 257 пунктах проведения на платформе школ, отметила начальник отдела оценки качества образования и государственной итоговой аттестации Марина Бойкова. По ее словам, системами видеонаблюдения оснащены все штабы и аудитории пунктов проведения.

«Это позволяет защитить права и интересы участников экзамена и организаторов в случае возникновения конфликтных ситуаций», — добавила она.

Экзамены для девятиклассников продлятся до 2 июля. Их будут сдавать 77 тыс. выпускников. Для них будут действовать 420 пунктов проведения по всему региону. За объективностью ОГЭ будут следить общественные наблюдатели и члены государственной экзаменационной комиссии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: школьникам разрешили пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике в 2024 году.

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