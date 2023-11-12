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Школьникам разрешили пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике в 2024 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnikam-razreshili-polzovatsya-kalkulyatorom-na-oge-po-matematike-v-2024-godu
Школьникам разрешили пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике в 2024 году
Фото freepik.com

Участникам основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике разрешили взять с собой калькулятор. 

Это следует из описания в демоверсии экзамена, которая размещена на сайте Федерального института педагогических измерений. 

«При выполнении работы вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ (контрольно-измерительный материал), линейкой и непрограммируемым калькулятором», — сказано в документе.

Ранее использование непрограммируемого калькулятора было разрешено на сдаче ОГЭ по химии, физике, географии и биологии.

Читайте также: структура и изменения основного государственного экзамена (ОГЭ-2024).

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