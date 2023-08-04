Предмет охраны исторического поселения регионального значения утвердили в Сочи

Кроме 101 объекта культурного наследия в список охраняемых объектов вошли 216 исторически ценных зданий и композиций Сочи.

Предмет охраны, границы территории и требования к градостроению утвердили приказом администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Кубани Роман Лузинов отметил, что это позволит обеспечить развитие комфортного для жизни и отдыха курорта, сохранив уникальный архитектурный облик Сочи.

Проект охраны исторических объектов разработал научно-исследовательский институт перспективного градостроительств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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