Новый микрорайон угрожает уникальным памятникам археологии в Новороссийске

О том, что строящиеся многоэтажки в районе бывших виноградников могут уничтожить памятники археологии, сообщили сотрудники Новороссийского исторического музея-заповедника. Стройка угрожает объектам археологии «Труба» и «Родник».

Сотрудник отдела археологии Новороссийского исторического музея–заповедника Игорь Кузин рассказал, что в районе Пятой бригады, и за гаражами на улице Волгоградской находятся два памятника археологии. Археологи выявили их в 2010 году. Античное поселение «Труба» и многослойный памятник «Поселение «Родник», где люди жили в античное время и в средние века, состоят на учете в органах охраны памятников. Согласно исследованию, в этих местах под землей находится античная посуда, древние пифосы, орудия труда. Однако масштабных раскопок не проводилось. Еще один уникальный объект — бьющий из-под земли живой родник.

Сейчас рядом с «Трубой» и «Родником» строится новый микрорайон. По словам Игоря Кузина, строители краем одной многоэтажки «наехали» на охранную зону памятника «Труба». На территории «Родника» вырыли свежий котлован.

«Застройщик в Новороссийский исторический музей-заповедник не обращался, археологический отдел в известность не ставил. Строители обязаны уведомить местных археологов, а мы должны обследовать памятники старины. К тому же эти памятники имеют большое значение для изучения античного и средневекового периодов Северо-Западного Кавказа», — сказал Кузин.

Представитель застройщика сообщил, что договор с археологами есть, но проектировщик ошибся с определением местоположения памятника. Согласно данным Единого государственного реестра объектов культурного наследия, «Поселение Родник» располагается от родника на юг. Проектировщик, по его словам, полагал, что поселение расположено в обратном направлении, то есть на север.

Сотрудник отдела археологии Новороссийского исторического музея–заповедника Игорь Кузин направил письмо в управление охраны объектов историко-культурного наследия с просьбой провести проверку, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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