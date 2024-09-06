Предложения по зарплате в Краснодаре и Сочи выросли в среднем на 15%

Компании из России летом увеличили зарплатные предложения в среднем на 9% по сравнению с прошлым годом.

Теперь новым сотрудникам готовы платить по 67 тыс. 219 рублей в месяц при полной занятости. В лидерах роста среди городов — Ставрополь и Краснодар: там рост зарплаты составил 16% по сравнению с прошлым годом.

Кандидатам в Ставрополе предлагают в месяц за полный рабочий день около 54 тыс. 31 рубля, в Краснодаре — 66 тыс. 196 рублей. Также эксперты отметили активный рост предложений по зарплате в Сочи — там рост составил 14%, до 60 тыс. 422 рублей.

«В популярных туристических регионах летом традиционно появляется большое количество рабочих мест, особенно в сфере общепита, туризма и гостеприимства. Из-за возросшего спроса на сотрудников работодатели повышают предложения по зарплате для соискателей, чтобы привлечь нужных специалистов», — рассказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

По данным Росстата, в июне реальные зарплаты в России замедлили рост до 6,2% с майских 8,8%, а по итогам первого полугодия — выросли на 9,4%, сообщает РИА «Новости».

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