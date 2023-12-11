Предложение заменить выдворение мигрантов штрафами одобрили в Госдуме РФ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 11 декабря одобрил поправки об особенностях исполнения наказания в виде выдворения из РФ.

Согласно внесенным поправкам, судья может заменить выдворение из России на штраф при учете различных обстоятельств: отношение к уплате налогов, наличие жилья, законопослушное поведение, семейное положение, время проживания в стране, род деятельности и другие факторы. В качестве альтернативного наказания могут назначить административный штраф в 40-50 тыс. рублей или обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

При этом в случае назначения наказания по ряду статей КоАП РФ, связанных с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, сменой пола, пропагандой педофилии, уклонением иностранца от выдворения, эти обстоятельства будут исключать замену выдворения на штраф, сообщает «Интерфакс».

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