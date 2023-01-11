Правопорядок и безопасность в Краснодарском крае обеспечивают более 9 тыс. казаков

Казаки Кубанского казачьего войска в усиленном режиме участвуют в охране общественного порядка в период новогодних, рождественских и крещенских праздников, а также во время зимнего курортного сезона.

Казаки совместно с правоохранителями за 10 дней января выявили 1 тыс. 665 административных нарушений, 9 нелегальных мигрантов. Кроме того, они задержали 5 человек, находящихся в розыске, и раскрыли 12 преступлений, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу.

«В охране общественного порядка и безопасности задействованы свыше 9 тыс. казаков Кубанского казачьего войска, в том числе 1 тыс. 745 казаков-дружинников, свыше 4 тыс. казаков-охранников на социальных объектах и более 3 тыс. — на общественных началах», — сказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Он добавил, что казаки также несут службу на погранзаставах, объектах транспорта, постах ДПС и пунктах полиции.

Более 3,5 тыс. казаков патрулировали территории свыше 500 храмов и церквей во время служб в рождественскую ночь. Кроме того, они дежурили в местах массового скопления людей. Работу оперативных групп организовали в правлениях казачьих отделов для взаимодействия с ведомствами, оперштабом и администрациями муниципалитетов.

Особое внимание казаки сейчас уделяют Анапе, Темрюкскому и Туапсинскому районам — там расположены пункты временного размещения жителей Херсонской области. В праздник Крещения Господня они будут нести службу у храмов, церквей и в местах купания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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