Более 25 тонн гуманитарной помощи на Донбасс доставило Кубанское казачье войско

В состав груза вошли адресные посылки, медикаменты, теплые вещи, продукты, техсредства для выполнения задач СВО.

Вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов рассказал, что всего в период новогодних праздников отправили более 830 т гуманитарных грузов.

Более 14 т гумпомощи направили армавирские казаки для детских домов Шахтерска и Горловки, многодетных семей и вдов Донбасса, а также для казаков-добровольцев бригады «Кубань». В составе груза — более 1 тыс. подарков, продукты, вода, экипировка, техсредства и автомобиль повышенной проходимости для батальона из Горловки. Для инициативной группы «Стоим Zа Донбасс АрмаVир» эта поездка стала юбилейной, 50-й.

В Запорожскую область адресные посылки и гумпомощь для мобилизованных края направили казаки Екатеринодарского отдела. Они доставили на передовую груз для бойцов отряда «Кубань» (БАРС-16), детей ЛНР. Из Горячеключевского общества в ДНР и Херсонскую область передали медикаменты, продукты и теплые вещи.

Атаманы Ейского казачьего отдела и Уманского районного общества отвезли гуманитарную помощь в детский дом Луганска — они поздравили детей с Рождеством и подарили им одежду, сладости и игрушки. Добровольцам отряда «Кубань (БАРС-11) на передовую гумпомощь отправили казаки Абинского РКО. В составе груза — продукты, вода, медикаменты, спальные мешки и письма поддержки.

Казаки Майкопского казачьего отдела отправили 3 т гуманитарной помощи жителям Новодружеска и военным. Именные посылки, теплые вещи, технические средства и продукты они также передали бойцам отряда «Кубань» (БАРС-16). Гумпомощь весом 2,5 т Донецкому военному госпиталю отправила казачья дружина Новороссийска. Еще более 1,5 т для мобилизованных в Херсонскую и Запорожскую области доставили Анапские казаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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