Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Пять автомобилей «Нива» в качестве гуманитарной помощи направили в зону СВО из Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-avtomobilej-niva-v-kachestve-gumanitarnoj-pomoshhi-napravili-v-zonu-svo-iz-sochi
Пять автомобилей «Нива» в качестве гуманитарной помощи направили в зону СВО из Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи сформировали новое подразделение казаков для пополнения отрядов боевого армейского резерва. Перед отправкой добровольцы получили полное обмундирование, спецсредства и необходимое оборудование.

Также в качестве гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции направили пять автомобилей «Нива».

«В Сочи максимально поддерживаем семьи мобилизованных, которые часто сообщают в координационный штаб, в чем нуждаются защитники Родины в зоне проведения специальной военной операции. Гуманитарные грузы по поручению главы города Алексея Копайгородского отправляем им регулярно — от витаминизированных продуктов питания и медикаментов до автомобилей высокой проходимости», — сказала замглавы Сочи Галина Москалева.

По инициативе мэра оказывается помощь в укомплектовании подразделений военнослужащих, мобилизованных и добровольцев.

В гуманитарной миссии активно участвуют депутаты, меценаты и неравнодушные жители Сочи, а также все образовательные организации города. С начала учебного года школы направили в зону СВО свыше 3 тыс. коробок с продуктами, предметами личной гигиены, лекарствами и сладкими подарками к Новому году, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: солдатам Южного военного округа передали комплекты одежды и технику из Краснодарского края.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. Министр финансов РФ: инфляция в стране по итогам года составит порядка 12%
  4. Горный шаттл из аэропорта в Красную Поляну запустили в Сочи
  5. Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
  6. Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях