Пять автомобилей «Нива» в качестве гуманитарной помощи направили в зону СВО из Сочи
В Сочи сформировали новое подразделение казаков для пополнения отрядов боевого армейского резерва. Перед отправкой добровольцы получили полное обмундирование, спецсредства и необходимое оборудование.
Также в качестве гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции направили пять автомобилей «Нива».
«В Сочи максимально поддерживаем семьи мобилизованных, которые часто сообщают в координационный штаб, в чем нуждаются защитники Родины в зоне проведения специальной военной операции. Гуманитарные грузы по поручению главы города Алексея Копайгородского отправляем им регулярно — от витаминизированных продуктов питания и медикаментов до автомобилей высокой проходимости», — сказала замглавы Сочи Галина Москалева.
По инициативе мэра оказывается помощь в укомплектовании подразделений военнослужащих, мобилизованных и добровольцев.
В гуманитарной миссии активно участвуют депутаты, меценаты и неравнодушные жители Сочи, а также все образовательные организации города. С начала учебного года школы направили в зону СВО свыше 3 тыс. коробок с продуктами, предметами личной гигиены, лекарствами и сладкими подарками к Новому году, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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