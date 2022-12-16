Правопорядкок в Краснодарском крае обеспечивают более 1,7 тыс. казаков

Роль казаков в обеспечении безопасности на Кубани обсудили 16 декабря на отчетном сборе Кубанского казачьего войска.

В сборе приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев, руководитель администрации главы Адыгеи и кабинета министров Владимир Свеженец, вице-губернаторы и силовики.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на улицах дежурят дружинники, 87 казачьих предприятий охраняют свыше 2,4 тыс. школ, детских садов, учреждений дополнительного образования.

«В крае действует госпрограмма «Казачество Кубани» с ежегодным объемом финансирования в 1,4 млрд рублей. Мы поддерживаем деятельность казаков по таким важным направлениям, как защита государственной границы, охрана общественного порядка, работа кадетских корпусов. В то же время, казачество должно быть самодостаточным, в том числе финансово. Это важная составляющая успеха», — отметил Кондратьев.

Краснодарский край стал первым регионом России, в котором казачьим обществам начали предоставлять земли без торгов. У казаков сейчас более 28 тыс. га земли для возделывания. В 2022 году они произвели почти 65 тыс. т агропродукции.

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов рассказал, что сейчас за правопорядком в крае следят 1 тыс. 745 казаков.

«Во время мероприятий на помощь полицейским выходят более 5 тыс. казаков. Кубанские казаки достойно несут службу на 13 пограничных заставах Азово-Черноморского побережья, занимаются природоохранной деятельностью, в составе 37 мобильных групп препятствуют незаконному обороту наркотиков», — доложил Власов.

После обсуждения отличившимся казакам вручили награды. Атаману Александру Власову присвоен чин казачьего генерала, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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