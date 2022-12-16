Кондратьев: Кубанское казачье войско должно оставаться опорой для края и страны

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на отчетном сборе Кубанского казачьего войска 16 декабря сообщил, что на передовой сражаются почти 3 тыс. казаков-добровольцев.

Казаки должны быть сильными и самодостаточными, а также прославлять казачество своими поступками, отметил губернатор.

«Современные вызовы проверяют казачество на прочность. Но история показывает, что веру и силу духа невозможно сломить. Кубанское казачье войско должно оставаться крепкой опорой для Краснодарского края и России. Сегодня вы пишете новую историю — в ваших руках судьба кубанского казачества. Именно от вас зависит, каким оно будет завтра, какое место займет в политической и экономической жизни края», — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам Кондратьева, система казачьего образования позволяет сохранить преемственность поколений и защитить молодое поколение от негативного влияния навязанной культуры. В казачьих классах и школах учатся около 103 тыс. детей, а кадетские корпуса края признают лучшими в стране 5 лет подряд.

В Краснодарском крае создана система непрерывного казачьего образования от детского сада до системы управления, отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба.

«При работе с подрастающим поколением важно, чтобы они понимали свой долг перед семьей и Отечеством, знали историю региона и страны. Вы формируете личность, и это дает уверенность в будущем», — сказал Владимир Гурба.

По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, казаки активно участвуют в спецоперации на Украине и помогают жителям новых регионов, а также занимают особое место в охране общественного порядка.

«По результатам нашей совместной работы в этом году появилась новая памятная дата — 2 августа — День казачьей воинской доблести, который приурочен к годовщине атаки под Кущевской», — сказал Юрий Бурлачко.

Около 30% казаков, участвующих в СВО, являются участниками Союза казачьей молодежи, сообщил замглавы края и войсковой атаман Александр Власов.

«Это значит, что мы воспитываем настоящих патриотов страны, которые готовы всегда защитить Родину. Спорт, допризывная подготовка и духовно-нравственное развитие являются нашими приоритетами. Молодежь растет на основе тех казачьих традиций и принципов, которые актуальны и святы во все времена», — заключил Александр Власов.

Сейчас в Союзе молодежи участвуют более 113 тыс. молодых казаков. Система казачьего образования Кубани объединяет 49 детских садов, 75 школ, 7 кадетских корпусов и 6 вузов. В крае более 5 тыс. казачьих классов и групп, за ними закреплены более 1,6 тыс. наставников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре отметили пятилетие Союза казачьей молодежи.