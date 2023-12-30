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Правоохранители намерены закрыть кабаре «Маяк» в Сочи после проведенной проверки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravoohraniteli-namereny-zakryt-kabare-mayak-v-sochi-posle-provedennoj-proverki
Правоохранители намерены закрыть кабаре «Маяк» в Сочи после проведенной проверки

В кабаре «Маяк» в Сочи выявили много нарушений в ходе проверки заведения.

С проверкой в клуб пришли с ОМОНом сотрудники полиции, Роспотребнадзора, прокуратуры, администрации и пожарной инспекции.

В результате были выявлены нарушения, при которых кабаре не может продолжить работать. Решается вопрос о закрытии этого заведения, сообщает пресс-служба УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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