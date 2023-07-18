Право на кредитные каникулы в России сделали бессрочным

Депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтениях.

Кредитные каникулы для заемщиков ввели как временную меру поддержку в 2020 году в разгар пандемии коронавируса. Уже с 1 января следующего года они будут действовать на постоянной основе. Парламентарии уверены, что закон о праве заемщика оформить кредитные каникулы поможет жителям России, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30 %, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Теперь заемщики смогут обратиться в банк с требованием предоставить кредитные каникулы на срок до 6 месяцев в любом момент действия договора по займу. При этом максимальный размер кредита, на который могут предоставить каникулы, определит Правительство РФ. До этого он составлял 1,6 млн рублей при обеспечении залогом автомобиля, и 450 тыс. рублей — для всех остальных.

Информация о кредитных каникулах будет отражаться в кредитной истории, но не будут ее ухудшать, сообщает пресс-служба Государственной Думы России.

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