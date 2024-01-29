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Право на бесплатный участок для всех многодетных семей предложили ввести в ГД

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravo-na-besplatnyj-uchastok-dlya-vseh-mnogodetnyh-semej-predlozhili-vvesti-v-gd
Право на бесплатный участок для всех многодетных семей предложили ввести в ГД
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Законопроект предусматривает право на бесплатный земельный участок или денежную компенсацию семьям с тремя и более детьми, причем не только для нуждающихся в жилье.

С инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он предложил ввести поправки в Земельный кодекс РФ.

«При этом не может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», ― отметил автор инициативы.

Сейчас эта норма распространяется на тех, кто состоит на учете нуждающихся в жилье, сообщает телеканал «360» с ссылкой на РИА «Новости».

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