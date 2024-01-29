Право на бесплатный участок для всех многодетных семей предложили ввести в ГД

Законопроект предусматривает право на бесплатный земельный участок или денежную компенсацию семьям с тремя и более детьми, причем не только для нуждающихся в жилье.

С инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он предложил ввести поправки в Земельный кодекс РФ.

«При этом не может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», ― отметил автор инициативы.

Сейчас эта норма распространяется на тех, кто состоит на учете нуждающихся в жилье, сообщает телеканал «360» с ссылкой на РИА «Новости».

Читайте также: в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.