Правительство России выделило 12,6 млрд рублей на поддержку экспортеров сельхозпродукции
Экономика
01.12.2022 12:02
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Получить государственную поддержку смогут сельхозпроизводители, участвующие в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК».
Всего на поддержку экспортеров сельскохозяйственной продукции Правительство выделило 12,6 млрд рублей. Эти средства направят в уставной капитал Россельхозбанка в виде взноса.
Выделенные средства помогут экспортерам реструктуризировать кредиты, увеличить экспорт и оборотные средства, а также избежать риски с расчетами в валюте, сообщает пресс-служба Правительства России.
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