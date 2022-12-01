Правительство России выделило 12,6 млрд рублей на поддержку экспортеров сельхозпродукции

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Получить государственную поддержку смогут сельхозпроизводители, участвующие в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК».

Всего на поддержку экспортеров сельскохозяйственной продукции Правительство выделило 12,6 млрд рублей. Эти средства направят в уставной капитал Россельхозбанка в виде взноса.

Выделенные средства помогут экспортерам реструктуризировать кредиты, увеличить экспорт и оборотные средства, а также избежать риски с расчетами в валюте, сообщает пресс-служба Правительства России.

Читайте также: в 2021 году экспорт кубанского АПК составил 3,5 млрд долларов.