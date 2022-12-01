Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Правительство России выделило 12,6 млрд рублей на поддержку экспортеров сельхозпродукции

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rossii-vydelilo-12-6-mlrd-rublej-na-podderzhku-eksporterov-selhozproduktsii
Правительство России выделило 12,6 млрд рублей на поддержку экспортеров сельхозпродукции
Фото Romi_Lado, pixabay.com

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Получить государственную поддержку смогут сельхозпроизводители, участвующие в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК».

Всего на поддержку экспортеров сельскохозяйственной продукции Правительство выделило 12,6 млрд рублей. Эти средства направят в уставной капитал Россельхозбанка в виде взноса.

Выделенные средства помогут экспортерам реструктуризировать кредиты, увеличить экспорт и оборотные средства, а также избежать риски с расчетами в валюте, сообщает пресс-служба Правительства России.

Читайте также: в 2021 году экспорт кубанского АПК составил 3,5 млрд долларов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Непогода в Краснодарском крае: в предгорье в ближайшие дни ожидают минусовые температуры
Непогода в Краснодарском крае: в предгорье в ближайшие дни ожидают минусовые температуры
Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В Краснодарском крае за 11 суток реконструировали ж/д мост через реку Челбас
  4. Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
  5. Хуниор Алонсо вернется в ФК «Краснодар» по окончании аренды
  6. В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях