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Кондратьев: в 2021 году экспорт кубанского АПК составил 3,5 млрд долларов

Экономика
06.10.2022 16:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-2021-godu-eksport-kubanskogo-apk-sostavil-3-5-mlrd-dollarov
Кондратьев: в 2021 году экспорт кубанского АПК составил 3,5 млрд долларов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным Федерального центра «Агроэкспорт», Краснодарский край стал одним из лидеров по уровню развития экспортного потенциала продукции агропромышленного комплекса вместе с Ростовской и Белгородской областями.

Методика центра «Агроэкспорт» включает анализ 22 показателей развития агропромышленного комплекса. Результат Кубани прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Несмотря на действующие санкции и ограничения в отношении России, кубанские производители продолжают работать на внешних рынках. Наши вина, сельхозпродукция становятся все более востребованными на мировых торговых площадках и давно закрепили за собой звание качественных и конкурентоспособных. Краснодарский край повышает экспортный потенциал, как один из основных драйверов развития отрасли. В 2021 году экспорт кубанского АПК составил 3,5 млрд долларов. А с начала этого года уже превысил 2,3 млрд долларов», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что ведущими направлениями поставок локальной продукции являются Закавказье, Ближний Восток, преимущественно Турция, Северная Африка, Индия и Китай. Краснодарский край отправляет мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия и вина. Также в регионе высокие темпы роста поставок подсолнечного, рапсового и льняного масел.

Освоение мировых продовольственных рынков позволяет выполнять обязательства нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году планируется нарастить объемы экспорта продукции АПК до 3,9 млрд долларов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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