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Новороссийский зерновой терминал в сентябре экспортировал 1,3 млн тонн зерна

Экономика
04.10.2022 20:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/novorossijskij-zernovoj-terminal-v-sentyabre-eksportiroval-1-3-mln-tonn-zerna
Видео канала «Кубань 24»

Новороссийский зерновой терминал — лидер по экспорту зерновых и зернобобовых культур.

Несмотря на экономически нестабильное время, работа на этом предприятии не прекращается. За сентябрь 2022 года терминал экспортировал 1 млн 358 тыс. т зерна. Это лишь на 10 тыс. т меньше прошлогодних показателей. Хотя прогнозы были гораздо хуже.

Прогнозы зарубежных экспертов не сбылись. Кубанское зерно по-прежнему пользуется спросом у многих стран. В рейтинге стран-покупателей на первом месте Египет, который увеличил объемы закупок на 18%, туда отгрузили более 320 тыс. Затем идут Иран и Турция, на четвертом месте Саудовская Аравия. Эта страна увеличила закупки в 2,5 раза. Из новых покупателей — Пакистан, куда пшеницу до этого не поставляли вовсе.

«Долгое время в начале сезона у нас не поставлялась пшеница в страны Африки. А вот в сентябре мы уже видим отгрузки в Сенегал, Кению, Анголу — в ЮАР. То есть, потихоньку восстанавливаются объемы отгрузок», — сказала генеральный директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.

Что касается сбора урожая зерновых, то в этом году край собрал на 20 тыс. т больше, чем в прошлом. Так что хватит и на собственные нужды региона, и на продажу.

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