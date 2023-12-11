Правительство РФ запретило экспорт твердой пшеницы

Временное ограничение на поставки пшеницы из России будет действовать с 11 декабря до 31 мая следующего года.

Такое решение необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны, отметили в кабмине. Ожидается, что запрет на экспорт твердой пшеницы позволит стабилизировать ситуацию с ценами на продукцию на внутреннем рынке.

Временный запрет не будет распространятся на поставки твердой пшеницы в Южную Осетию, Абхазию, для оказания гуманитарной помощи, а также на вывоз в качестве припасов.

В Беларусь, Армению, Казахстан и Кыргызстан российскую пшеницу будут экспортировать в рамках установленных квот. Разрешения на поставки продукции будет выдавать Минсельхоз, сообщает пресс-служба Правительства России.

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