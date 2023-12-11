Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Правительство РФ запретило экспорт твердой пшеницы

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-zapretilo-eksport-tverdoj-pshenitsy
Правительство РФ запретило экспорт твердой пшеницы
Фото пресс-службы Правительства России

Временное ограничение на поставки пшеницы из России будет действовать с 11 декабря до 31 мая следующего года.

Такое решение необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны, отметили в кабмине. Ожидается, что запрет на экспорт твердой пшеницы позволит стабилизировать ситуацию с ценами на продукцию на внутреннем рынке.

Временный запрет не будет распространятся на поставки твердой пшеницы в Южную Осетию, Абхазию, для оказания гуманитарной помощи, а также на вывоз в качестве припасов.

В Беларусь, Армению, Казахстан и Кыргызстан российскую пшеницу будут экспортировать в рамках установленных квот. Разрешения на поставки продукции будет выдавать Минсельхоз, сообщает пресс-служба Правительства России.

Читайте также: урожай зерна в России по итогам 2023 года составил 147 млн тонн. Такую статистику привела первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании Сибирской аграрной недели, которая проходит в Новосибирске.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях