Правительство РФ выделит средства на проведение частичной мобилизации

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Об этом 21 сентября сообщили в официальном Telegram-канале правительства России.

«Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Также глава государства поручил правительству принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации», — говорится в тексте сообщения.

При этом, в ближайшее время кабмин определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку.

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