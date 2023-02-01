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Правительство РФ выделит на программу социальной газификации еще около 2,5 млрд рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-vydelit-na-programmu-sotsialnoj-gazifikatsii-eshhe-okolo-2-5-mlrd-rublej
Правительство РФ выделит на программу социальной газификации еще около 2,5 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 1 февраля.

Общее количество заявок на социальную газификацию — около 1 млн. Дополнительную поддержку окажут ветеранам боевых действий, многодетным и малоимущим семьям. Размер субсидии на покупку оборудования для газификации составит не менее 100 тыс. рублей.

На компенсацию таких расходов 54 регионам в 2023 году правительство выделит около 2,5 млрд рублей.

«Важно, чтобы люди знали о возможности получения такой помощи и при оформлении выплат не сталкивались с излишней бюрократией», — цитирует Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: компенсацию за газификацию домовладений получили почти 600 жителей Кубани.

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