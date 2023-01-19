Кондратьев: компенсацию за газификацию домовладений получили почти 600 жителей Кубани

Для компенсации из краевого бюджета направили свыше 45 млн рублей. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал 19 января.

Компенсировать можно средства на проектирование и подключение сети, строительство или реконструкцию внутреннего газопровода, а также поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета.

«По президентской программе газ бесплатно проводят только до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах. Край со своей стороны компенсирует отдельным категориям жителей затраты на работы внутри участка. Ранее можно было возместить до 75 тыс. рублей, с декабря прошлого года мы увеличили сумму до 100 тыс. рублей. Компенсацию за газификацию домовладений уже получили 587 жителей», — сказал Вениамин Кондратьев.

Размер компенсации увеличили до 100 тыс. рублей с 9 декабря 2022 года. Ее могут получить жители Кубани, которые газифицировали участков после 17 сентября 2021 года. Если владельцы участка получили компенсацию в 75 тыс. рублей, но расходы составили большую сумму, они смогут получить оставшуюся часть денег до 100 тыс. рублей.

Кроме того, теперь льготы на газификацию предоставляют мобилизованным, контрактникам и добровольцам СВО и членам их семей. Также получать выплату могут инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, участники Великой Отечественной войны, пенсионеры и многодетные семьи.

Чтобы получить компенсацию, жители Кубани могут обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства. Уточнить интересующие вопросы можно по номеру 8 (800) 250-55-03 в будние дни с 09:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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