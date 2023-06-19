Правительство РФ выделит Краснодарскому краю средства на проекты по комплексному развитию сельских территорий

В 2023 году регион получит 577,7 млн рублей, в 2024 — еще почти 259,5 млн.

Средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но их направят регионам уже сейчас — это позволит ускорить реализацию проектов.

За счет федерального финансирования в 23 населенных пунктах России построят и обновят дома культуры, объекты коммунальной инфраструктуры, детские сады, школы и спортивные учреждения. Также для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, построят или купят более 400 домов.

Кроме того, в рамках проектов компактной жилищной застройки проложат 11,2 км сетей газоснабжения, 14,7 км сетей водоснабжения, 9,9 км сетей электроснабжения и более 26 км дорог, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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