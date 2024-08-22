Правительство РФ выделит 858 млн рублей потерявшим имущество в приграничье

Об этом стало известно 22 августа в ходе совещания президента России Владимира Путина с главами Белгородской, Брянской и Курской областей.

На оказание помощи гражданам приграничных районов, потерявшим имущество, дополнительно направят 858 млн рублей. Кроме того, на оказание помощи пострадавшим при ЧС выделят еще 713 млн рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Также продолжаются выплаты по 10 тысяч рублей эвакуированным жителям Курской области, сообщает ТАСС.

«Что касается выплат 15 тыс. рублей по линии МЧС, средства начали поступать на счета людей. Учитывая объем положенных выплат, правительство превентивно подготовило решение о выделении на эти цели еще 713 млн рублей, к ранее доведенным», — сообщил Мантуров.

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