Правительство РФ выделит 16,5 млрд рублей на поддержку пассажирского ж/д сообщения
Экономика
26.12.2022 10:04
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании пассажирских компаний.
Выделенные средства направят владельцам ж/д инфраструктуры за предоставление пассажирам льготных тарифов.
Кроме того, субсидию направят на модернизацию и закупку новых вагонов. Дополнительное финансирование в 16,5 млрд рублей позволит не повышать цены на билеты, а также обеспечить регулярное сообщение поездов и безопасность пассажиров, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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