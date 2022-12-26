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Правительство РФ выделит 16,5 млрд рублей на поддержку пассажирского ж/д сообщения

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-vydelit-16-5-mlrd-rublej-na-podderzhku-passazhirskogo-zh-d-soobshheniya
Правительство РФ выделит 16,5 млрд рублей на поддержку пассажирского ж/д сообщения
Фото пресс-службы администрации Сочи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании пассажирских компаний.

Выделенные средства направят владельцам ж/д инфраструктуры за предоставление пассажирам льготных тарифов.

Кроме того, субсидию направят на модернизацию и закупку новых вагонов. Дополнительное финансирование в 16,5 млрд рублей позволит не повышать цены на билеты, а также обеспечить регулярное сообщение поездов и безопасность пассажиров, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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