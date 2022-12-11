Правительство РФ выделило более 362,5 млн рублей на поддержку многодетных семей
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Источником средств стал резервный фонд правительства РФ. Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.
«На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 млн рублей», — говорится в заявлении на сайте правительства.
Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. Размер пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тыс. рублей, сообщает RT.
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