Правительство РФ выделило более 353 млн рублей на профосмотр детей в новых регионах
Экономика
24.10.2022 10:42
Для проведения углубленного профилактического медицинского осмотра детей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях направят более 353,2 млн рублей.
Распоряжение о выделении средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Финансирование позволит обследовать более 80 тыс. детей.
Средства направят Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава РФ в виде субсидии из резервного фонда Правительства, сообщает пресс-служба кабмина в Telegram.
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