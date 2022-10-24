Правительство РФ выделило более 353 млн рублей на профосмотр детей в новых регионах

Правительство РФ выделило более 353 млн рублей на профосмотр детей в новых регионах

Для проведения углубленного профилактического медицинского осмотра детей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях направят более 353,2 млн рублей.

Распоряжение о выделении средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Финансирование позволит обследовать более 80 тыс. детей.

Средства направят Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава РФ в виде субсидии из резервного фонда Правительства, сообщает пресс-служба кабмина в Telegram.

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