Правительство РФ вновь ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Ограничение вступит в силу 1 ноября. Действовать оно будет до 30 апреля 2024 года.

Ранее аналогичный запрет действовал с 20 марта по 20 сентября 2023 года.

На время действия ограничений из России запрещается вывозить лом металлов, плакированных драгоценными металлами, а также прочие отходы и лом, которые содержат драгоценные металлы или их соединения.

Кроме того, приостановят и вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используют для извлечения драгоценных металлов.

Такое решение позволит повысить налоговые поступления и увеличить загрузку российских аффинажных предприятий, а также сократить незаконные внешнеторговые операции, связанные с вывозом драгоценных металлов, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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