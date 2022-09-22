Правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан

Фото пресс-службы Правительства РФ

Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ закрепляет изменения, которые внесли в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в этом и в следующем году. Согласно постановлению, мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.

Трудовые договоры с россиянами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Рабочие места мобилизованных граждан сохранят.

Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правовые отношения, возникшие с 21 сентября, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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