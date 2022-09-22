Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан

Общество
22.09.2022 21:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-utverdilo-postanovlenie-o-sohranenii-rabochih-mest-dlya-mobilizovannyh-grazhdan
Правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан
Фото пресс-службы Правительства РФ

Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ закрепляет изменения, которые внесли в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в этом и в следующем году. Согласно постановлению, мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.

Трудовые договоры с россиянами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Рабочие места мобилизованных граждан сохранят.

Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правовые отношения, возникшие с 21 сентября, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: Госдума примет решение о кредитных каникулах мобилизованных в приоритетном порядке.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России
Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации
Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодарском крае 17-летний подросток устроил ДТП на встречке, его машину разорвало на три части
  3. Правительство РФ предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами
  4. Маргарита Симоньян объявила флешмоб для финансовой поддержки мобилизованных
  5. В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки
  6. Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях