Госдума примет решение о кредитных каникулах мобилизованных в приоритетном порядке

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что депутаты в приоритетном порядке примут решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

Кроме того, накануне ЦБ РФ рекомендовал ввести кредитные каникулы для мобилизованных граждан. Речь идет об отсрочке по займам на срок службы. Регулятор посоветовал отказаться от начисления пеней и штрафов, а также приостановить взыскание просроченного долга или ипотечного жилья. На такие послабления могут рассчитывать и близкие родственники резервистов, если они находятся у них на иждивении.

Также Банк России указал, что в дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Совфеде сообщили о подготовке поправок в Трудовой кодекс о защите прав мобилизованных.