Правительство РФ утвердило график распределения жилищных сертификатов в 2023 году
График выпуска и распределения жилищных сертификатов утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В 2023 году их смогут получить более 2,5 тыс. россиян — чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов крайнего севера и закрытых административно-территориальных образований, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.
Кроме того, сертификат положен тем, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.
В 2023 году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей. Работа ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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