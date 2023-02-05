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Правительство РФ утвердило график распределения жилищных сертификатов в 2023 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-utverdilo-grafik-raspredeleniya-zhilishhnyh-sertifikatov-v-2023-godu
Правительство РФ утвердило график распределения жилищных сертификатов в 2023 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

График выпуска и распределения жилищных сертификатов утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В 2023 году их смогут получить более 2,5 тыс. россиян — чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов крайнего севера и закрытых административно-территориальных образований, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.

Кроме того, сертификат положен тем, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.

В 2023 году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей. Работа ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: правительство РФ выделит на программу социальной газификации еще около 2,5 млрд рублей.

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