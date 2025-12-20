Правительство РФ установило квоту на экспорт риса в 2026 году

Квота с 1 января по 31 декабря 2026 года вводится на вывоз из России риса-сырца в страны, которые не входят в Евразийский экономический союз.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Размер квоты в год составит 200 тыс. тонн. В пределах квоты экспортные пошлины взиматься не будут, за ее рамками — 50% от таможенной стоимости продукции.

«Решение позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в России, а также освоить новые зарубежные потребительские рынки», — сообщает пресс-служба Правительства РФ.

До конца года в России действует запрет на экспорт риса-сырца. В правительстве отметили, что сейчас необходимости продления запрета нет — объем производства полностью обеспечивает потребности рынка страны.

