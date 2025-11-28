Экспорт риса из Краснодарского края в 2025 году увеличился в 19,5 раза

За десять месяцев текущего года с территории Кубани вывезли 39 тыс. т риса.

Как сообщили в в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, с января по октябрь экспорт риса в регионе увеличился в 19,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В 2024 году с территории Кубани экспортировали 2 тыс. т риса, что на 37 тыс. т меньше, чем в текущем году, сообщает «Деловая газета. Юг»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка в регионе ограничения на вывоз риса-сырца продлили до 31 декабря. При этом экспортировать рис можно в государства-члены ЕАЭС, а также Абхазию и Южную Осетию.

