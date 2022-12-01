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Правительство РФ сделало бессрочной программу социальной газификации

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-sdelalo-bessrochnoj-programmu-sotsialnoj-gazifikatsii
Правительство РФ сделало бессрочной программу социальной газификации
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Также социальная газификация теперь распространяется на медицинские и образовательные организации. Постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Новое постановление продлевает программу социальной газификации — с принятием постановления она будет действовать бессрочно.

Кроме того, бесплатно будут подводить газ к границам детских садов, школ, поликлиник, больниц, ФАПов и офисов ВОП. Учреждениям не придется платить за строительство газопровода и подключение к распределительным сетям, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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