Правительство РФ сделало бессрочной программу социальной газификации
Политика
01.12.2022 12:03
Также социальная газификация теперь распространяется на медицинские и образовательные организации. Постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
Новое постановление продлевает программу социальной газификации — с принятием постановления она будет действовать бессрочно.
Кроме того, бесплатно будут подводить газ к границам детских садов, школ, поликлиник, больниц, ФАПов и офисов ВОП. Учреждениям не придется платить за строительство газопровода и подключение к распределительным сетям, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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