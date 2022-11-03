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Правительство РФ продлило до конца 2023 года запрет на вывоз ряда товаров и оборудования

Экономика
03.11.2022 12:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-prodlilo-do-kontsa-2023-goda-zapret-na-vyvoz-ryada-tovarov-i-oborudovaniya
Правительство РФ продлило до конца 2023 года запрет на вывоз ряда товаров и оборудования
Фото пресс-службы Правительства РФ

Соответствующее постановление подписано 3 ноября. Перечни товаров и оборудования определили в марте 2022 года.

В списки входят более 1,6 тыс. наименований товаров.

«В том числе ограничение распространяется на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла», — сообщает пресс-служба кабмина.

Также продлили ограничение на вывоз лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама и металлокерамики.

Вывоз указанных товаров за рубеж запрещен, исключение составляют страны-участники Евразийского экономического союза.

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