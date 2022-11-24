Правительство РФ предложило в два раза увеличить выплату за смерть человека на производстве

Михаил Мишустин. Фото пресс-службы президента РФ

Сумму единовременной выплаты семьям погибших на производстве предлагают увеличить с 1 млн до 2 млн рублей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Кабмин подготовил поправки в закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

«Наш безусловный приоритет – сделать так, чтобы обеспечить максимально возможную защиту от угроз, с которыми сотрудник сталкивается на рабочем месте», — цитирует Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

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