Правительство РФ предложило в два раза увеличить выплату за смерть человека на производстве
Политика
24.11.2022 17:45
Сумму единовременной выплаты семьям погибших на производстве предлагают увеличить с 1 млн до 2 млн рублей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
Кабмин подготовил поправки в закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
«Наш безусловный приоритет – сделать так, чтобы обеспечить максимально возможную защиту от угроз, с которыми сотрудник сталкивается на рабочем месте», — цитирует Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.
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