Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Правительство РФ предложило в два раза увеличить выплату за смерть человека на производстве

Политика
24.11.2022 17:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-predlozhilo-v-dva-raza-uvelichit-vyplatu-za-smert-cheloveka-na-proizvodstve
Правительство РФ предложило в два раза увеличить выплату за смерть человека на производстве
Михаил Мишустин. Фото пресс-службы президента РФ

Сумму единовременной выплаты семьям погибших на производстве предлагают увеличить с 1 млн до 2 млн рублей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Кабмин подготовил поправки в закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

«Наш безусловный приоритет – сделать так, чтобы обеспечить максимально возможную защиту от угроз, с которыми сотрудник сталкивается на рабочем месте», — цитирует Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В Краснодаре прошел концерт Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра. Фоторепортаж
  4. В Новороссийске море снова окрасилось в красный цвет
  5. В полиции объяснили скопление силовиков в бронежилетах в центре Краснодара
  6. В Сочи будут судить приезжего мужчину, который застрелил прораба на стройке
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях