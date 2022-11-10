Правительство РФ поможет сельхозпроизводителям снизить затраты на логистику
Экономика
10.11.2022 16:22
На субсидии для перевозки овощей, фруктов, рыбы, удобрений и семян правительство направило еще 800 млн рублей.
Финансирование поможет аграриям снизить издержки на логистику и своевременно доставлять грузы. Объемы ж/д перевозок сельхозпродукции увеличат на 450 тыс. т.
«Чтобы помочь аграриям, субсидируем доставку сельхозпродукции по льготному железнодорожному тарифу. Для этого правительство уже выделило в текущем году около 5 млрд рублей», — цитирует премьер-министра Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ в Telegram.
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